Сербия и Косово достигли договоренности в споре об удостоверениях личности

Сербия и Косово при посредничестве ЕС достигли договоренности по спору о движении их граждан через границу.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил в Twitter высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений" - написал он.

"Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу.

Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением и их лидерство", - заявил Боррель.

Специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак также подтвердил достижение договоренности.

Он поблагодарил представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобару и американскую дипломатию за активное участие и поддержку диалога, спонсируемого ЕС.

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Ранее в субботу президент Сербии Александар Вучич, говоря о прошедших в предыдущие недели и дни переговорах по Косово и Метохии, сказал, что относительно номерных знаков соглашения нет, но он надеется, что ЕС предоставит гарантии для удостоверений личности.

Ранее премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что не будет больше откладывать решение о запрещении въезда на косовскую территорию автомобилей с сербскими номерами – именно это в конце июля привело к обострению на границе с Сербией.