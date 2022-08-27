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Росіяни завдали удару по Нікополю, зачепило адмінбудівлю й будинки

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 20:00
Росіяни завдали удару по Нікополю, зачепило адмінбудівлю й будинки
фото з Telegram Лукашука

Російські війська у суботу завдали ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

 
фото з Telegram Лукашука

Дослівно: "По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря".

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Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території. Внаслідок обстрілу постраждалих немає".

Деталі: Лукашук також повідомив, що зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

Водночас він повідомив, що в Томаківській громаді українські військові у суботу збили безпілотник росіян.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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