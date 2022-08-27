Россияне нанесли удар по Никополю, задело админздание и дома

Российские войска в субботу нанесли ракетный удар по Никополю Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

фото из Telegram Лукашука

Дословно: "По Никополю сегодня нанесли ракетный удар. Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух".

Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет".

Детали: Лукашук также сообщил, что из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой общине. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков построек и линии электропередач.

В то же время он сообщил, что в Томаковской общине украинские военные в субботу сбили беспилотник россиян.