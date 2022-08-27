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Україна вже повернула тіла 541 військового – уповноважений

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 20:12
Україна вже повернула тіла 541 військового – уповноважений

Україна за посередництва Червоного Хреста вже повернула тіла 541 загиблого військового, зокрема понад 300 тіл захисників "Азовсталі".

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, якого цитує сайт Кабміну

Пряма мова: "Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ.

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Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі. Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль".

Деталі: За словами Котенка, українська сторона передає російській локації, де є загиблі українські військові.

"Вони (росіяни – ред.) мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими", - зазначив він.

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Теми: війнаобмін
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