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Украина уже вернула тела 541 военного – уполномоченный

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 20:12
Украина уже вернула тела 541 военного – уполномоченный

Украина при посредничестве Красного Креста уже вернула тела 541 погибшего военного, в том числе более 300 тел защитников "Азовстали".

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, которого цитирует сайт Кабмина

Прямая речь: "Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ.

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Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали. Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду".

Детали: По словам Котенко, украинская сторона передает российской локации, где есть погибшие украинские военные.

"Они (россияне – ред.) должны их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда РФ хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на ВОТ забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", - отметил он.

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Темы: войнаобмен
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