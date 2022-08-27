Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Запоріжжі росіяни 5 ракетами зруйнували школу-інтернат

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 21:47
зруйнована будівля інтернату в Запоріжжі, скріншот відео

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на суботу було майже вщент зруйновано школу-інтернат у Запоріжжі.

Джерело: Запорізька ОВА, голова ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "На територію прилетіло 5 великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент".

Деталі: Як повідомляє Запорізька ОВА, обстріл стався близько другої години ночі.

Постраждали навчальні корпуси школи-інтернату. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.

До початку воєнних дій у цьому закладі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Старуха, учнів в інтернаті не було, охорона та керівництво не постраждали.

Що передувало: У суботу зранку Старух повідомляв, що вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району, окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста і поблизу обласного центру.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Запоріжжявійнаосвіта
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Казахстан зупинив експорт зброї

CNN: Україна застосувала американську концепцію опору для вибухів у Криму

фото, відеоУ Москві підпалили авто посадовця Генштабу, затримано жінку – росЗМІ

У Румунії перекинувся автобус з українцями, 23 постраждалих – ЗМІ

Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із "нейтральних" країн – NYT

фотоРосія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Запоріжжя
У Запоріжжі лунали вибухи, влада каже – працювала ППО
Ворог вдарив по Запоріжжю і району: 16 прильотів
Біля Запоріжжя працювала ППО – голова ОВА
Останні новини
09:43
Регіони: ЗСУ спинили наступ на 6 напрямках в Луганській області, у Херсоні – вибухи
09:14
ISW: 3-й армійський корпус росіян навряд чи буде ефективним
08:53
Джонсон закликав британців потерпіти високі ціни задля підтримки України й кращого майбутнього
08:32
фотоРосіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, багато руйнувань
07:45
У Мелітополі вночі були вибухи — мер
07:11
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках на Сході України
06:30
"На війні все те саме, тільки дубль один". Інтерв'ю з актором, який грав бійця, а тепер сам пішов на війну
06:05
Reuters: Військові кораблі США пройдуть через Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі
05:11
В росіян ще менше сил для наступу на Херсонщині — американські аналітики
04:10
WP: Пентагон почав надсилати Україні більше зброї морем
Усі новини...