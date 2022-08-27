У Запоріжжі росіяни 5 ракетами зруйнували школу-інтернат

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на суботу було майже вщент зруйновано школу-інтернат у Запоріжжі.

Джерело: Запорізька ОВА, голова ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "На територію прилетіло 5 великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент".

Деталі: Як повідомляє Запорізька ОВА, обстріл стався близько другої години ночі.

Постраждали навчальні корпуси школи-інтернату. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.

До початку воєнних дій у цьому закладі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області.

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За словами Старуха, учнів в інтернаті не було, охорона та керівництво не постраждали.

Що передувало: У суботу зранку Старух повідомляв, що вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району, окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста і поблизу обласного центру.