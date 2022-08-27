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В Запорожье россияне 5 ракетами разрушили школу-интернат

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 21:47
разрушенное здание интерната в Запорожье, скриншот видео

В результате российского ракетного удара в ночь на субботу была почти полностью разрушена школа-интернат в Запорожье.

Источник: Запорожская ОВА, глава ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "На территорию прилетело 5 крупных ракет, разрушивших учебное заведение почти до основания".

Детали: Как сообщает Запорожская ОВА, обстрел произошел около двух часов ночи.

Пострадали учебные корпуса школы-интерната. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, выбито большинство окон.

До начала военных действий в этом заведении обучалось около 200 детей со всей Запорожской области.

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По словам Старуха, в момент удара учащихся в интернате не было, охрана и руководство не пострадали.

Что предшествовало: В субботу утром Старух сообщал, что ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району, оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

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Темы: Запорожьевойнаобразование
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