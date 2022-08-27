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Українські пілоти демонструють найвищий клас, їхні вміння стали легендою – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 22:10
Українські пілоти демонструють найвищий клас, їхні вміння стали легендою – Зеленський
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Росія сподівалася знищити українську авіацію в перші години повномасштабного вторгнення, однак Повітряні сили збережені й демонструють найвищий клас.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Президент нагадав, що в останню суботу серпня Україна відзначає День авіації.

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Пряма мова: "Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання.

За півроку 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів.

Українська авіація міцна. Вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас".

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Теми: авіаЗеленський
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