Украинские пилоты демонстрируют высший класс, их умения стали легендой – Зеленский

Россия надеялась уничтожить украинскую авиацию в первые часы полномасштабного вторжения, однако Воздушные силы сохранены и демонстрируют высший класс.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Президент напомнил, что в последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации.

Прямая речь: "Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи.

За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров.

Украинская авиация крепка. Она будет среди самых современных, это однозначно и этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высший класс".