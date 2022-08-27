Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские пилоты демонстрируют высший класс, их умения стали легендой – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 22:10
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Россия надеялась уничтожить украинскую авиацию в первые часы полномасштабного вторжения, однако Воздушные силы сохранены и демонстрируют высший класс.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Президент напомнил, что в последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации.

Прямая речь: "Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи.

За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров.

Украинская авиация крепка. Она будет среди самых современных, это однозначно и этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высший класс".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: авиаЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: 3-й армейский корпус россиян вряд ли будет эффективным

Казахстан остановил экспорт оружия

CNN: Украина применила американскую концепцию сопротивления для взрывов в Крыму

фото, видеоВ Москве подожгли авто чиновника Генштаба, задержана женщина – росСМИ

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ

Большинство членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будут из "нейтральных" стран – NYT

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

авиа
ВСУ уничтожили 3 беспилотника и вертолет оккупантов
Литва закупит для Украины 37 дронов-камикадзе
Хотя Россия добавила вертолетов у границ Украины, нагнетать не надо – ПС
Последние новости
10:06
Британская разведка: приказ Путина об увеличении армии вряд ли существенно поможет в войне
09:43
Регионы: ВСУ остановили наступление на 6 направлениях в Луганской области, в Херсоне – взрывы
09:14
ISW: 3-й армейский корпус россиян вряд ли будет эффективным
08:53
Джонсон призвал британцев потерпеть высокие цены ради поддержки Украины и лучшего будущего
08:32
фотоРоссияне всю ночь обстреливали Днепропетровщину, много разрушений
07:45
В Мелитополе ночью были взрывы — мэр
07:11
Сводка Генштаба: ВСУ отразили наступление россиян на трех направлениях на Востоке Украины
06:30
"На войне все то же, только дубль один". Интервью с актером, который играл бойца, а теперь сам пошел на войну
06:05
Reuters: Военные корабли США пройдут через Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси
05:11
У россиян еще меньше сил для наступления на Херсонщине — американские аналитики
Все новости...