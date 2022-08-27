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Украинские пилоты демонстрируют высший класс, их умения стали легендой – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 22:10
Украинские пилоты демонстрируют высший класс, их умения стали легендой – Зеленский
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Россия надеялась уничтожить украинскую авиацию в первые часы полномасштабного вторжения, однако Воздушные силы сохранены и демонстрируют высший класс.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Президент напомнил, что в последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации.

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Прямая речь: "Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи.

За полгода 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами. Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров.

Украинская авиация крепка. Она будет среди самых современных, это однозначно и этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высший класс".

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Темы: авиаЗеленский
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