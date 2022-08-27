Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази окупантів – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 22:40
У Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази окупантів – ЗМІ
колонія №90 Херсона

Про потужні вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії № 90 повідомляють мешканці міста.

Джерело: херсонське видання "Мост", російська агенція ТАСС

Деталі: За даними видання "Мост", херсонці також повідомляють, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.

Реклама:

Повідомляється й про активний рух окупантських автівок на Північному.

"Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", - пише видання.

Містяни повідомляють, що удар був завданий по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Внаслідок удару, згідно з попередньою інформацією, знищено чимало техніки й живої сили ворога.

ВІДЕО ДНЯ

У той же час, ТАСС повідомляє про роботу ППО в Херсоні.

"Російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, запустили щонайменше 4 ракети у небо над Херсоном, передає наш кореспондент. Чутно звуки вибухів", - пише російська агенція.

Теми: Херсонвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: