У Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази окупантів – ЗМІ

Про потужні вибухи в херсонському мікрорайоні Північний біля виправної колонії № 90 повідомляють мешканці міста.

Джерело: херсонське видання "Мост", російська агенція ТАСС

Деталі: За даними видання "Мост", херсонці також повідомляють, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.

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Повідомляється й про активний рух окупантських автівок на Північному.

"Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів. Вони й могли здетонувати після удару ЗСУ. Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", - пише видання.

Містяни повідомляють, що удар був завданий по промзоні, розташованій поруч з колонією й захопленій окупантами для розміщення там техніки й особового складу. Внаслідок удару, згідно з попередньою інформацією, знищено чимало техніки й живої сили ворога.

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У той же час, ТАСС повідомляє про роботу ППО в Херсоні.

"Російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, запустили щонайменше 4 ракети у небо над Херсоном, передає наш кореспондент. Чутно звуки вибухів", - пише російська агенція.