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В Херсоне раздались мощные взрывы возле базы оккупантов – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 22:40
В Херсоне раздались мощные взрывы возле базы оккупантов – СМИ
колония №90 Херсона

О мощных взрывах в херсонском микрорайоне Северный возле исправительной колонии №90 сообщают жители города.

Источник: херсонское издание "Мост", российское агентство ТАСС

Детали: По данным издания "Мост", херсонцы также сообщают, что от взрывов вылетели стекла в окнах нескольких зданий исправительной колонии, а также – в окнах, расположенных неподалеку от многоквартирных жилых домов.

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Сообщается и об активном движении оккупантских автомобилей на Северном.

"Известно, что на территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне", – пишет издание.

Горожане сообщают, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией и захваченной оккупантами для размещения там техники и личного состава. В результате удара, согласно предварительной информации, уничтожено немало техники и живой силы врага.

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В то же время, ТАСС сообщает о работе ПВО в Херсоне.

"Российские силы противовоздушной обороны, предположительно, запустили минимум 4 ракеты в небо над Херсоном, передает наш корреспондент. Слышны звуки взрывов", - пишет российское агентство.

Темы: Херсонвзрывоккупация
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