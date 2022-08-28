Обстріли Сумщини: поранено двох людей, пошкоджено інфраструктуру

На Сумщині внаслідок російських обстрілів у суботу в Новослобідській громаді поранено двох людей, у Білопільській громаді пошкоджено всю інфраструктуру села.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

наслідки обстрілу Сумщини 27 серпня, фото з Telegram Живицького

Дослівно: "У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей – це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок.

Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу".

Деталі: Крім того, внаслідок обстрілу одного з сіл Білопільської громади пошкоджена "повністю уся інфраструктура села".

"Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки", - повідомив Живицький, додавши, що попередньо постраждалих немає.

Загалом з 10 ранку до 22 години Росія випустила по прикордонню Сумської області понад 220 снарядів та мін.

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Під обстрілом були території: Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району; Зноб-Новгородської громади Шосткинського району; Новослобідської громади Конотопського району.