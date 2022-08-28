Обстрелы Сумщины: ранены два человека, повреждена инфраструктура

В Сумской области в результате российских обстрелов в субботу в Новослободской общине ранены два человека, в Белопольской общине повреждена вся инфраструктура села.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

последствия обстрела Сумщины 27 августа, фото из Telegram Живицкого

Дословно: "В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека – это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом.

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Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот".

Детали: Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена "полностью вся инфраструктура села".

"Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома", – сообщил Живицкий, добавив, что предварительно пострадавших нет.

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Всего с 10 утра до 22 часов Россия выпустила по приграничным районам Сумской области более 220 снарядов и мин.

Под обстрелом находились территории: Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской общин Сумского района; Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; Новослободской общины Конотопского района.