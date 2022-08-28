У Москві підпалили авто посадовця Генштабу, затримано жінку – росЗМІ

У Москві загорівся автомобіль заступника начальника 8-го управління Генштабу ЗС РФ Євгена Секретарьова, за підозрою в підпалі затримано жінку.

Джерело: російські телеграм-канали Baza, Mash, агенція ТАСС

авто Секретарьова, фото: Baza

Деталі: Секретарьов працює у 8-му управлінні Генштабу РФ, яке відповідає за військову цензуру в російських ЗМІ.

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Як пише Baza, "БМВ" X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптом спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів.

Також Baza повідомляє, що російські силовики затримали жінку, яка нібито підпалила авто. Вона заявила, що проти "спеціальної військової операції".

Джерела повідомляють, що жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

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Mash зазначає, що підозрювана — 65-річна жінка, яка перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Вона нібито живе у тому ж будинку, що Секретарьов.

Як пише пропагандистське агентство ТАСС, у правоохоронних органах повідомили, що жінка в Москві "облила бензином і підпалила автомобіль, що належить співробітнику Міноборони".