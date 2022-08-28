В Москве подожгли авто чиновника Генштаба, задержана женщина – росСМИ

В Москве загорелся автомобиль замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, по подозрению в поджоге задержана женщина.

Источник: российские телеграм-каналы Baza, Mash, агентство ТАСС

авто Секретарева, фото: Baza

Детали: Секретарев работает в 8-м управлении Генштаба РФ, которое отвечает за военную цензуру в российских СМИ.

Как пишет Baza, "БМВ" X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел.

Также Baza сообщает, что российские силовики задержали женщину, которая якобы подожгла авто. Она заявила, что против "специальной военной операции".

Источники сообщают, что женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.

Mash отмечает, что подозреваемая — 65-летняя женщина, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере. Она якобы живёт в том же доме, что Секретарев.

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Как пишет пропагандистское агентство ТАСС, в правоохранительных органах сообщили, что женщина в Москве "облила бензином и подожгла автомобиль, принадлежащий сотруднику Минобороны".