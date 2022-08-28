ОК "Південь": ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині
Неділя, 28 серпня 2022, 02:21
ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Також ліквідовано 35 росіян, гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську гармату "Нона", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Наша авіація завдала три удари по двох опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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