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ОК "Південь": ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 02:21
ОК Південь: ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовано   35 росіян, гаубицю "Мста-Б", самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на", 9  одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Наша авіація завдала три удари по двох   опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Теми: війнаХерсонська областьРосія
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