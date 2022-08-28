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ОК "Південь": ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовано   35 росіян, гаубицю "Мста-Б", самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на", 9  одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Наша авіація завдала три удари по двох   опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Теми: війнаХерсонська областьРосія
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