ОК "Південь": ЗСУ вдарили по двох російських складах на Херсонщині

ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовано 35 росіян, гаубицю "Мста-Б", самохі‌дну артилері‌йську гарма‌ту "Но‌на", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Наша авіація завдала три удари по двох опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.