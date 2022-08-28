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ОК "Юг": ВСУ ударили по двум российским складам в Херсонской области

Анастасия КалатурВоскресенье, 28 августа 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде Херсонской области, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также ликвидированы 35 россиян, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Наша авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

Окончательные потери врага доразведываются.

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Темы: войнаХерсонская областьРосcия
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