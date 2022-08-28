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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках на Сході України

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

ЗСУ відбили ворожий наступ на трьох напрямках - Слов’янському, Авдіївському, Бахмутському.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Бахмутському напрямку противник намагався наступати  у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав   відсіч та   відійшов. Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. Завдав авіаударів біля Валентинівки та Водяного.

На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти. Були обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне, Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка   змін не зазнала. Ворог обстріляв район Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував  обстріли із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювати з артилерії райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу "Калібр" по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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