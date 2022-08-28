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Сводка Генштаба: ВСУ отразили наступление россиян на трех направлениях на Востоке Украины

Анастасия КалатурВоскресенье, 28 августа 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

ВСУ отразили враждебное наступление на трех направлениях - Славянском, Авдеевском, Бахмутском.

Источник: сводка Генштаба

Детали: На Бахмутском направлении противник пытался наступать в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов  назад. Огневое влияние из танков, ствольной артиллерии и РСЗО испытали районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

На Авдеевском направлении враг вел наступление в направлении Лозовое - Первомайское, получил отпор и отошел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиаудары возле Валентиновки и Водяного.

На Славянском направлении враг пытался вести штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти. Были обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулько, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка не изменилась. Враг обстрелял район Белополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Руськая Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

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На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы у Дорожнянки, Чаривного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Большое Артаково, Яковлевка, Андреевка, Потемкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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