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Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, багато руйнувань

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 08:32
Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, багато руйнувань

Російські окупаційні війська били по Дніпропетровській області з "Градів", "Ураганів", важкої артилерії, поцілили по чотирьох громадах у двох районах.

Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії.

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Сам Нікополь обстріляли тричі, понівечили кілька  житлових будинків та автівок.

Без світла лишилися понад 1 500 родин.

Зазначається, що у Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

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У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

За даними ОВА, по Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству.

 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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