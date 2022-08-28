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Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, багато руйнувань

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 08:32

Російські окупаційні війська били по Дніпропетровській області з "Градів", "Ураганів", важкої артилерії, поцілили по чотирьох громадах у двох районах.

Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії.

Сам Нікополь обстріляли тричі, понівечили кілька  житлових будинків та автівок.

Без світла лишилися понад 1 500 родин.

Зазначається, що у Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

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За даними ОВА, по Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству.

 

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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