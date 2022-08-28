Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровщину, много разрушений

Российские оккупационные войска избивали по Днепропетровской области из "Градов", "Ураганов", тяжелой артиллерии, попали по четырем общинам в двух районах.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Детали: Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Сам Никополь обстреляли трижды, изуродовали несколько жилых домов и автомобилей.

Без света осталось более 1500 семей.

Отмечается, что в Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – поврежден. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.

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По данным ОВА, по Криворожскому району враг гнал "Ураганом". Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию.