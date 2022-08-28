Захисники знищили уже 46 750 окупантів

Станом на 186 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 46 750 військових, 1 942 танки та 1 050 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 257 (+3) од,

артилерійських систем – 1 050 (+5) од,

РСЗВ – 274 (+0) од,

засобів ППО – 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) од,

спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.