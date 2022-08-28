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Захисники знищили уже 46 750 окупантів

Мазуренко Альона Неділя, 28 серпня 2022, 10:19
фото: Генштаб

Станом на 186 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 46 750 військових, 1 942 танки та 1 050 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 257 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1 050 (+5) од,
  • РСЗВ – 274 (+0) од,
  • засобів ППО – 148 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: РосіяокупаціявійнаЗбройні сили
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