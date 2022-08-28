Захисники знищили уже 46 750 окупантів
Неділя, 28 серпня 2022, 10:19
Станом на 186 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 46 750 військових, 1 942 танки та 1 050 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 257 (+3) од,
- артилерійських систем – 1 050 (+5) од,
- РСЗВ – 274 (+0) од,
- засобів ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
ВІДЕО ДНЯ