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Защитники уничтожили уже 46 750 оккупантов

Алена МазуренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 10:19
Защитники уничтожили уже 46 750 оккупантов
фото: Генштаб

По состоянию на 186-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 46 750 военных, 1 942 танка и 1 050 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 942 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед,
  • РСЗО – 274 (+0) ед,
  • средств ПВО – 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Темы: РосcияоккупациявойнаВооруженные силы
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