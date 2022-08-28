Защитники уничтожили уже 46 750 оккупантов

По состоянию на 186-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 46 750 военных, 1 942 танка и 1 050 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 942 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед,

РСЗО – 274 (+0) ед,

средств ПВО – 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,

специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.