Защитники уничтожили уже 46 750 оккупантов
Воскресенье, 28 августа 2022, 10:19
По состоянию на 186-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 46 750 военных, 1 942 танка и 1 050 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 942 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 257 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1 050 (+5) ед,
- РСЗО – 274 (+0) ед,
- средств ПВО – 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) ед,
- крылатых ракет – 196 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.