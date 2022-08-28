ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі
Неділя, 28 серпня 2022, 10:32
Збройні сили вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит" в Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.
Джерело: Федоров в ефірі телеканалу Freedom
Пряма мова Федорова: За попередньою інформацією в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.
В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит".
Деталі: За словам Федорова, на території району вже протягом 3-х тижнів кожного дня у росіян "щось трапляється".
Нагадаємо: В окупованому росіянами Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району вночі прогриміли вибухи.