ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе

Вооруженные силы ударили по одной из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит" в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телеканала Freedom

Прямая речь Федорова: По предварительной информации в поселке Мирном Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.

В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

Детали: По словам Федорова, на территории района уже в течение 3-х недель каждый день у россиян что-то случается.

Напомним: В оккупированном россиянами Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района ночью прогремели взрывы.