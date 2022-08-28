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ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 10:32
ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе
завод автоцветлит, фото wikimapia

Вооруженные силы ударили по одной из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит" в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телеканала Freedom

Прямая речь Федорова: По предварительной информации в поселке Мирном Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.

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В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

Детали: По словам Федорова, на территории района уже в течение 3-х недель каждый день у россиян что-то случается.

Напомним: В оккупированном россиянами Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района ночью прогремели взрывы.

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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