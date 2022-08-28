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Псевдостуденти намагалися перетнути кордон з фальшивими документами та хабарем

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 11:13
Псевдостуденти намагалися перетнути кордон з фальшивими документами та хабарем
усі фото дпсу

Водій та пасажир в "Устилузі" намагалися виїхати до Польщі з фальшивими документами про навчання за кордоном.

Джерело: ДПСУ

Деталі: 29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі, на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

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Після відмови пропуску, вони спробували надати хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх  затримали прикордонники Волинського загону.

 

Теми: кордонхабарПрикордонна службавійна
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