Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Псевдостуденти намагалися перетнути кордон з фальшивими документами та хабарем

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 11:13
усі фото дпсу

Водій та пасажир в "Устилузі" намагалися виїхати до Польщі з фальшивими документами про навчання за кордоном.

Джерело: ДПСУ

Деталі: 29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі, на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

Після відмови пропуску, вони спробували надати хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх  затримали прикордонники Волинського загону.

 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: кордонхабарПрикордонна службавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині

Зеленський присвоїв державні нагороди міністрам, співакам і журналістам УП і ЄП

На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено

УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу

доповненоКиянам знову радять зачинити вікна: горить торф

На базі росіян в окупованому Сватовому сталася "бавовна" – Гайдай

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

кордон
Укрзалізниця побудувала дві ділянки маршруту на кордоні з Румунією
Морякам дозволили перетинати кордон за умови
Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України
Останні новини
23:00
Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер
22:50
відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині
22:34
відеоУ Мелітополі лунали автоматні черги й вибухи – мер
22:21
Зеленський присвоїв державні нагороди міністрам, співакам і журналістам УП і ЄП
21:48
Зеленський: Україна обов’язково повернеться в Донецьк
21:39
У Польщі вже понад 13 тисяч людей записались на добровільну службу у війську
21:16
Оріхів на Запоріжжі обстрілювали 14 годин: у двох дітей контузії
21:09
У Туреччині туравтобус впав в урвище: п’ять загиблих, 38 поранених
20:58
доповненоВ центр Харкова влучили ракети: зруйновано адмінбудівлю
20:50
оновленоОкупанти вдарили по Нікополю, є загибла і поранені
Усі новини...