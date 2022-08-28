Псевдостуденти намагалися перетнути кордон з фальшивими документами та хабарем

Водій та пасажир в "Устилузі" намагалися виїхати до Польщі з фальшивими документами про навчання за кордоном.

Джерело: ДПСУ

Деталі: 29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі, на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

Після відмови пропуску, вони спробували надати хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх затримали прикордонники Волинського загону.