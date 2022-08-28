Псевдостуденты пытались пересечь границу с фальшивыми документами и взяткой
Воскресенье, 28 августа 2022, 11:13
Водитель и пассажир в Устилуге пытались выехать в Польшу с фальшивыми документами об обучении за границей.
Источник: ГПСУ
Детали: 29-летний водитель "Ауди" и его пассажир, ехавшие в Польшу 28-летний полтавчанин на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей.
После отказа пропуска они попытались предоставить взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали пограничники Волынского отряда.
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