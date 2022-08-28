Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Псевдостуденты пытались пересечь границу с фальшивыми документами и взяткой

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 11:13
Псевдостуденты пытались пересечь границу с фальшивыми документами и взяткой
все фото гпсу

Водитель и пассажир в Устилуге пытались выехать в Польшу с фальшивыми документами об обучении за границей.

Источник: ГПСУ                                   

Детали: 29-летний водитель "Ауди" и его пассажир, ехавшие в Польшу 28-летний полтавчанин на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей.

Реклама:

После отказа пропуска они попытались предоставить взятку в размере $500 и 500 евро, после чего их задержали пограничники Волынского отряда.

 

Темы: границавзяткаПограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
граница
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: