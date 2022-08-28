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"Багато 200-х і 300-х, згорів танк": у новому перехопленні росіянин скаржиться на жертви

Альона Мазуренко Неділя, 28 серпня 2022, 11:56
Багато 200-х і 300-х, згорів танк: у новому перехопленні росіянин скаржиться на жертви

Окупанти у перехопленні розмов розповідають про втрати серед російських військових та велику кількість поранених.

Джерело: головне управління розвідки 

Пряма мова окупанта: "Танк згорів ще в липні, механік загинув ... Бл*дь артилерія просто їб*шить щодня. Ось, а так плюс-мінус все нормально. Дохрена 200-х і 300-х. Останнім часом, де я знаходжуся, їх мало, а в перші дні у липні було більше".

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Деталі: Росіянин також сказав, що його танк згорів ще в липні і там загинув механік.

 

Теми: розвідкаРосіяЗбройні сили
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