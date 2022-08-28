"Много 200-х и 300-х, сгорел танк": в новом перехвате россиянин жалуется на жертвы

Оккупанты в перехвате разговоров рассказывают о потерях среди российских военных и большом количестве раненых.

Источник: главное управление разведки

Прямая речь оккупанта: "Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл*дь артиллерия просто е*ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше".

Реклама:

Детали: Россиянин также сказал, что его танк сгорел еще в июле и там погиб механик.