"Много 200-х и 300-х, сгорел танк": в новом перехвате россиянин жалуется на жертвы
Воскресенье, 28 августа 2022, 11:56
Оккупанты в перехвате разговоров рассказывают о потерях среди российских военных и большом количестве раненых.
Источник: главное управление разведки
Прямая речь оккупанта: "Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл*дь артиллерия просто е*ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше".
Детали: Россиянин также сказал, что его танк сгорел еще в июле и там погиб механик.