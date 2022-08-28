Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Много 200-х и 300-х, сгорел танк": в новом перехвате россиянин жалуется на жертвы

Мазуренко Алена Воскресенье, 28 августа 2022, 11:56

Оккупанты в перехвате разговоров рассказывают о потерях среди российских военных и большом количестве раненых.

Источник: главное управление разведки

Прямая речь оккупанта: "Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл*дь артиллерия просто е*ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше".

Детали: Россиянин также сказал, что его танк сгорел еще в июле и там погиб механик.

 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: разведкаРосcияВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Температура в домах зимой будет на 4 градуса ниже нормы – Витренко

видео, обновленоРоссияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине

Зеленский присвоил госнаграды министрам, певцам и журналистам УП и ЕП

В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено

УПЛ: "Динамо" разгромно проиграло "Днепру-1", "Шахтер" одержал первую победу

дополненоКиевлянам снова рекомендуют закрыть окна: горит торф

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

разведка
"Крещение Киевской Руси состоялось в Херсонесе": оккупанты подготовили псевдоисторическую методичку
В ГУР рассказали, сколько военных Россия уже привлекла к войне
В России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны, – ГУР
Последние новости
23:21
Температура в домах зимой будет на 4 градуса ниже нормы – Витренко
23:00
Россияне обстреливают оккупированный Энергодар – мэр
22:50
видео, обновленоРоссияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине
22:34
видеоВ Мелитополе раздавались автоматные очереди и взрывы – мэр
22:21
Зеленский присвоил госнаграды министрам, певцам и журналистам УП и ЕП
21:48
Зеленский: Украина обязательно вернется в Донецк
21:39
В Польше уже более 13 тысяч человек записались на добровольную службу в армии
21:16
Орехов на Запорожье обстреливали 14 часов: у двоих детей контузии
21:09
В Турции туравтобус упал в обрыв: пять погибших, 38 раненых
20:58
дополненоВ центр Харькова попали ракеты: разрушено админздание
Все новости...