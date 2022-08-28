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Україна вже повернула понад пів тисячі загиблих військових

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 12:39
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, ТІЛА РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ для обміну, GETTY IMAGES

Україні вже вдалося повернути 541 загиблого захисника, повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Джерело: Котенко, якого цитує Центр стратегічних комунікацій

Деталі: За словами Котенка, через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ.

Пряма мова Котенка: Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі.

Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль".

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