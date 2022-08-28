Украина уже вернула более полутысячи погибших военных

Украине уже удалось вернуть 541 погибшего защитника, сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Источник: Котенко, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций

Детали: По словам Котенко, через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ.

Прямая речь Котенко: Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали.

Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду".