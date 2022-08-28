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Украина уже вернула более полутысячи погибших военных

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 12:39
Украина уже вернула более полутысячи погибших военных
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, ТЕЛА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ для обмена, GETTY IMAGES

Украине уже удалось вернуть 541 погибшего защитника, сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Источник: Котенко, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций

Детали: По словам Котенко, через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ.

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Прямая речь Котенко: Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали.

Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду".

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Темы: обменвойна
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