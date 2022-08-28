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Мельник заявив прем'єру Саксонії, що на нього більше не чекають в Україні

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 12:38

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про скасування запрошення відвідати Україну земельному прем’єру Саксонії Міхаелю Кречмеру після його закликів добиватися перемир’я у війні РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter, реагуючи на заяви Кречмера у ЗМІ.

У програмі ZDF минулого тижня прем’єр Саксонії висловив думку, що "війну треба заморозити, що потрібне перемир’я і переговори для припинення війни", і, мовляв, у публічному дискурсі надто мало говорять про це.

Він назвав вторгнення Росії в Україну жахливим злочином та сказав, що цілком погоджується з думкою, що Росія не має виграти цю війну, але й не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, "тому що це може мати надто погані наслідки для всіх нас", і потрібно використовувати дипломатичні механізми, "навіть коли у вас цілковито різні позиції і ви вороги".

"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - відреагував Мельник. 

Раніше посол гостро відповів політикам лівого крила правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликали припинити допомагати Україні зброєю і підштовхнути її до переговорів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував приїхати до Бучі всім тим, хто закликає німецький уряд припинити допомагати Україні, та спробувати пояснити це родинам закатованих.

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Водночас депутат Бундестагу від "Зелених" днями вийшов з позицією, що додаткові поставки зброї Україні здатні прискорити завершення війни.

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