Мельник заявил премьеру Саксонии, что его больше не ждут в Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который с октября завершит работу в этой должности, заявил об отмене приглашения посетить Украину земельному премьеру Саксонии Михаэлю Кречмеру после его призывов добиваться перемирия в войне РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter, реагируя на заявления Кречмера в СМИ.

В программе ZDF на прошлой неделе премьер Саксонии выразил мнение, что "войну нужно заморозить, что нужно перемирие и переговоры для прекращения войны", и что в публичном дискурсе слишком мало говорят об этом.

Он назвал вторжение России в Украину ужасным преступлением и сказал, что полностью соглашается с мнением, что Россия не должна выиграть эту войну, но и нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, "так как это может иметь слишком плохие последствия для всех нас", и нужно использовать дипломатические механизмы, "даже когда у вас совершенно разные позиции и вы враги".

"Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подогреваете Путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка", - отреагировал Мельник.

Ранее посол остро ответил политикам левого крыла правящей Социал-демократической партии Германии, призывавшим прекратить помогать Украине оружием и подтолкнуть её к переговорам.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил приехать в Бучу всем тем, кто призывает немецкое правительство прекратить помогать Украине и попытаться объяснить это семьям убитых людей.

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В то же время депутат Бундестага от "Зеленых" на днях вышел с позицией, что дополнительные поставки оружия Украине способны ускорить завершение войны.