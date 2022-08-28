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"Київську Русь хрестили в Херсонесі": окупанти підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня

Мазуренко Альона Неділя, 28 серпня 2022, 13:49
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти та колаборанти на тимчасово окупованій терторії Луганщини підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня, де заявляють, що Київську Русь хрестив князь Володимир у Херсонесі, а Москва нібито старша за Київ.

Джерело: головне управління розвідки 

Деталі: У розвідці відзначають, що більшість цитат із методички окупантів суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Дослівно методичка окупантів: "Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром".

Довідково: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

Дослівно методичка окупантів: "Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію.

Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".

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Довідково: Обидва російських міста молодші за Київ.

 

Дослівно методичка окупантів: "Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових "українських" слів".

Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно".

Довідково: Радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

 

Дослівно методичка окупантів: "Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань – наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний "великоросом", а в анкетах 1930-1950-х років. – "Українцем"".

Довідково: Єдина національність, яка сприяла кар’єрі в радянському союзі – росіянин.

Дослівно методичка окупантів: "Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді...

"Перетворення України на "анти-росію" велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО".

Деталі: Окупанти заявляють, що "звільняють свої землі від терору бандерівців". 

У ГУР вважають, що одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.

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Теми: розвідкаісторіяокупаціяосвіта
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