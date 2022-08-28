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"Киевскую Русь крестили в Херсонесе": оккупанты подготовили псевдоисторическую методичку

Мазуренко Алена Воскресенье, 28 августа 2022, 13:49
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты и коллаборанты на временно оккупированной территории Луганщины подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября, где заявляют, что Киевскую Русь крестил князь Владимир в Херсонесе, а Москва якобы старше Киева.

Источник: главное управление разведки

Детали: В разведке отмечают, что большинство цитат из методички оккупантов противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

Дословно методичка оккупантов: "Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещенной в Херсонесе князем Владимиром".

Справка: крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира.

Дословно методичка оккупантов: "Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то была центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию.

Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

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Справка: Оба российских города младше Киева.

 

Дословно методичка оккупантов: "Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".

Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистическом строе. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".

Справка: Советская власть продолжала политику российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.

Дословно методичка оккупантов: "Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям – например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний председатель СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан "великороссом", а в анкетах 1930 -1950-х годов - "Украинцем"".

Справка: Единственная национальность, способствовавшая карьере в советском союзе – россиянин.

 

Дословно методичка оккупантов: "Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы...

"Превращение Украины в "анти-россию" велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО".

Детали: Оккупанты заявляют, что "освобождают свои земли от террора бандеровцев".

В ГУР считают, что одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.

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Темы: разведкаисторияоккупацияобразование
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