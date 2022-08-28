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Россия планирует мобилизовать около 90 тысяч вояк – разведка

Мазуренко Алена Воскресенье, 28 августа 2022, 14:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Источник: Скибицкий в эфире телемарафона, пресс-служба ГУР

Прямая речь: "При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства".

Детали: По словам Скибицкого, сейчас у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

Прямая речь: "Время истекает, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в РФ? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, как ведут боевые действия, снижается, во-первых.

Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну".

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Темы: разведкаРосcиямобилизациявойна
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