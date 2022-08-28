Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідерка "Зелених" і глава МЗС Німеччини не хоче відкладати закриття АЕС, попри енергетичну кризу

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 14:27

Співлідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ Анналена Бербок називає "божевіллям" відтермінування відмови від останніх АЕС у Німеччині, попри загрози для енергобезпеки через надвисокі ціни і ризик повного припинення постачання російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Останніми місяцями у Німеччині активізувалася дискусія щодо долі останніх трьох АЕС, які мали вивести з експлуатації найближчим часом. 

Бербок наполягає, що атомні електростанції ніяк не допоможуть ФРН вирішити проблему з газом і таке рішення спровокувало би додаткові проблеми. 

На її думку, найактивніші лобісти продовження експлуатації АЕС насправді хочуть добитися не цього, а змінити рішення Німеччини про відмову від атомної енергії.

"Ми вже вклали багато мільярдів за наші вагання у цьому питанні за останнє десятиліття. Скасувати рішення зараз було би божевіллям, це буде коштувати нам ще дорожче", - наполягає Анналена Бербок. 

Її колега, співлідер "Зелених" та міністр економіки й клімату Роберт Габек також проти відтермінування.

ВІДЕО ДНЯ

Ліцензія на роботу реакторів у Баварії, Нижній Саксонії та землі Баден-Вюртенбенг спливає в кінці 2022 року. Федеральний уряд наразі проводить тестування системи і можливо розгляне незначне продовження терміну експлуатації. 

Канцлер Олаф Шольц вважає, що рішення про виведення АЕС з експлуатації можна було би відтермінувати, проте в його партії є і противники цього рішення. 

Рішення про відмову від АЕС було прийняте за уряду Ангели Меркель під враженням від аварії на японській станції у Фукусімі внаслідок катастрофічного землетрусу у 2011 році. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НімеччинаАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко

відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині

Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП

На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено

УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу

доповненоКиянам знову радять зачинити вікна: горить торф

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Німеччина
Німеччина планує націоналізувати "дочку" "Газпрому"
У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які закликали зупинити допомогу Україні
Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю та почати переговори з РФ
Останні новини
01:41
ОК "Південь": ЗСУ знищили російські "Ураган" і "Панцир"
00:50
Сумщина: Росіяни випустили по області майже сотню боєприпасів
00:11
На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело
23:54
У Швейцарії пропонують дозволити будівництво нових АЕС на тлі енергетичної кризи
23:21
Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко
23:00
Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер
22:50
відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині
22:34
відеоУ Мелітополі лунали автоматні черги й вибухи – мер
22:21
Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП
21:48
Зеленський: Україна обов’язково повернеться в Донецьк
Усі новини...