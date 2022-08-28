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Лідерка "Зелених" і глава МЗС Німеччини не хоче відкладати закриття АЕС, попри енергетичну кризу

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 14:27

Співлідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ Анналена Бербок називає "божевіллям" відтермінування відмови від останніх АЕС у Німеччині, попри загрози для енергобезпеки через надвисокі ціни і ризик повного припинення постачання російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Останніми місяцями у Німеччині активізувалася дискусія щодо долі останніх трьох АЕС, які мали вивести з експлуатації найближчим часом. 

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Бербок наполягає, що атомні електростанції ніяк не допоможуть ФРН вирішити проблему з газом і таке рішення спровокувало би додаткові проблеми. 

На її думку, найактивніші лобісти продовження експлуатації АЕС насправді хочуть добитися не цього, а змінити рішення Німеччини про відмову від атомної енергії.

"Ми вже вклали багато мільярдів за наші вагання у цьому питанні за останнє десятиліття. Скасувати рішення зараз було би божевіллям, це буде коштувати нам ще дорожче", - наполягає Анналена Бербок. 

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Її колега, співлідер "Зелених" та міністр економіки й клімату Роберт Габек також проти відтермінування.

Ліцензія на роботу реакторів у Баварії, Нижній Саксонії та землі Баден-Вюртенбенг спливає в кінці 2022 року. Федеральний уряд наразі проводить тестування системи і можливо розгляне незначне продовження терміну експлуатації. 

Канцлер Олаф Шольц вважає, що рішення про виведення АЕС з експлуатації можна було би відтермінувати, проте в його партії є і противники цього рішення. 

Рішення про відмову від АЕС було прийняте за уряду Ангели Меркель під враженням від аварії на японській станції у Фукусімі внаслідок катастрофічного землетрусу у 2011 році. 

Теми: НімеччинаАЕС
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