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Лидер "Зеленых" и глава МИД Германии не хочет откладывать закрытие АЭС, несмотря на энергетический кризис

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 14:27

Солидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел Анналена Бербок называет "безумием" отсрочку отказа от последних АЭС в Германии, несмотря на угрозы для энергобезопасности из-за сверхвысоких цен и риска полного прекращения поставок российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В последние месяцы в Германии активизировалась дискуссия по поводу судьбы последних трех АЭС, которые должны были вывести из эксплуатации в ближайшее время.

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Бербок настаивает, что атомные электростанции никак не помогут ФРГ решить проблему с газом, и такое решение спровоцировало бы дополнительные проблемы.

По ее мнению, самые активные лоббисты продления эксплуатации АЭС на самом деле хотят добиться не просто отсрочки, а изменить решение Германии об отказе от атомной энергии.

"Мы уже вложили много миллиардов за наши сомнения в этом вопросе за последнее десятилетие. Отменить решение сейчас было бы безумием, это будет стоить нам еще дороже", - настаивает Анналена Бербок.

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Её коллега, солидер "Зеленых" и министр экономики и климата Роберт Габек также против отсрочки.

Лицензия на работу реакторов в Баварии, Нижней Саксонии и земле Баден-Вюртенбенг истекает в конце 2022 года. Федеральное правительство сейчас проводит тестирование системы и, возможно, рассмотрит незначительное продление срока эксплуатации.

Канцлер Олаф Шольц считает, что решение о выводе АЭС из эксплуатации можно было бы отсрочить, однако в его партии есть и противники этого решения.

Решение об отказе от АЭС было принято при правительстве Ангелы Меркель после аварии на японской станции в Фукусиме в результате катастрофического землетрясения в 2011 году.

Темы: ГерманияАЭС
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