Росіяни дорогою високоточною ракетою рознесли туалет на Херсонщині

Російські військові влучили ракетою за сотні тисяч доларів у громадську вбиральню у Херсонській області.

Джерело: ОК Південь

Дослівно: "Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-земля" Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки.

Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів".

Довідково: Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження "важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО".