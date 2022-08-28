Росіяни дорогою високоточною ракетою рознесли туалет на Херсонщині
Неділя, 28 серпня 2022, 14:42
Російські військові влучили ракетою за сотні тисяч доларів у громадську вбиральню у Херсонській області.
Джерело: ОК Південь
Дослівно: "Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-земля" Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки.
Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів".
Довідково: Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження "важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО".