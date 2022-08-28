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Росіяни дорогою високоточною ракетою рознесли туалет на Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 14:42
Росіяни дорогою високоточною ракетою рознесли туалет на Херсонщині
усі фото ок південь

Російські військові влучили ракетою за сотні тисяч доларів у громадську вбиральню у Херсонській області.

Джерело: ОК Південь

Дослівно: "Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-земля" Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки.

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Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів".

Довідково: Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження "важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО".

 

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Теми: Херсонська областьобстрілвійнаРосія
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