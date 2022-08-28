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Россияне дорогой высокоточной ракетой разнесли туалет на Херсонщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 14:42
все фото ок юг

Российские военные попали ракетой за сотни тысяч долларов в общественный туалет в Херсонской области.

Источник: ОК Юг

Дословно: "Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки.

Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов".

Справка: Согласно официальному определению, ракета Х-59 предназначена для поражения "важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО".

 

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Темы: Херсонская областьобстрелвойнаРосcия
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