Россияне дорогой высокоточной ракетой разнесли туалет на Херсонщине
Воскресенье, 28 августа 2022, 14:42
Российские военные попали ракетой за сотни тысяч долларов в общественный туалет в Херсонской области.
Источник: ОК Юг
Дословно: "Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки.
Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов".
Справка: Согласно официальному определению, ракета Х-59 предназначена для поражения "важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО".