Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще одне держвідомство Латвії відмовляється від російської мови в комунікації

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 15:18

Мінекономіки Латвії оголосило, що з осені разом з пов’язаними установами відмовиться від використання російської мови у комунікації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

З 1 вересня Міністерство економіки та підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію та комунікувати з клієнтами лише державною мовою, повідомила міністерка Ілзе Індріксоне.

Реклама:

"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи у Латвії мають використовувати у комунікації з людьми та ЗМІ лише державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має якийсь особливий статус, порівняно з мовами інших етнічних меншин, але й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - пояснила вона. 

Йдеться про повідомлення пресслужб відомств на сайтах та у соцмережах, коментарі для ЗМІ та комунікацію з клієнтами. 

Цього тижня від російськомовної версії відмовився також сайт президента Латвії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в міністерстві юстиції Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.

Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.

Теми: ЛатвіяРосіямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: