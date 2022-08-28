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Ще одне держвідомство Латвії відмовляється від російської мови в комунікації

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 15:18

Мінекономіки Латвії оголосило, що з осені разом з пов’язаними установами відмовиться від використання російської мови у комунікації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

З 1 вересня Міністерство економіки та підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію та комунікувати з клієнтами лише державною мовою, повідомила міністерка Ілзе Індріксоне.

"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи у Латвії мають використовувати у комунікації з людьми та ЗМІ лише державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має якийсь особливий статус, порівняно з мовами інших етнічних меншин, але й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - пояснила вона. 

Йдеться про повідомлення пресслужб відомств на сайтах та у соцмережах, коментарі для ЗМІ та комунікацію з клієнтами. 

Цього тижня від російськомовної версії відмовився також сайт президента Латвії.

Раніше в міністерстві юстиції Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.

ВІДЕО ДНЯ

Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.

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Теми: ЛатвіяРосіямова
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