Еще одно госведомство Латвии отказывается от российского языка в коммуникации

Минэкономики Латвии объявило, что с осени вместе со связанными учреждениями откажется от использования российского языка в коммуникации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

С 1 сентября Министерство экономики и подчиненные ему учреждения будут предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке, сообщила министр Илзе Индриксоне.

"Как и в любой другой стране Европы, государственные учреждения в Латвии должны использовать в коммуникации с людьми и СМИ только государственный язык. Иначе выглядит так, что государство не просто признает русский язык как имеющий особый статус по сравнению с языками других этнических меньшинств, но и продвигает усиление двуязычия. Пора изменить это", - объяснила она.

Речь идет о сообщениях пресс-служб ведомств на сайтах и ​​в соцсетях, комментариях для СМИ и коммуникации с клиентами.

На этой неделе от русскоязычной версии отказался также сайт президента Латвии.

Ранее в министерстве юстиции Латвии сообщили, что готовят проект закона об ограничении использования российского языка на работе и в общественных местах.

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Потенциально это может означать изъятие российского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение по требованию знания российского языка в описании вакансий.