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ЄС готується ускладнити оформлення віз для росіян – FT

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 15:37
ФОТО PIXABAY.COM

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Financial Times, яке цитує трьох учасників переговорів.

"Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна", – цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.

Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до кінця року.

Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.

Деякі країни, як-от Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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Раніше стало відомо, що пропозицію про призупинення візової угоди з РФ висунула саме Чехія як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

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Теми: ЄСРосіявізи
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