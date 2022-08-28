Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян – FT

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 15:37
ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян – FT
ФОТО PIXABAY.COM

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что ограничит возможности для россиян ездить в страны ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times, которая цитирует трех участников переговоров.

"Русским туристам неприемлемо гулять по нашим городам и набережным. Мы должны послать сигнал российскому народу, что эта война не является нормальной, она неприемлема", – цитирует FT высокопоставленного чиновника ЕС.

Реклама:

Еще один источник издания отмечает, что Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.

Соглашение об упрощении визового режима Европейский Союз и Россия приняли в 2007 году. Сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го была приостановлена ​​ее часть в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов.

Некоторые страны, такие как Чехия и Польша, самостоятельно прекратили выдачу виз россиянам в ответ на агрессию РФ. В последние недели в ЕС продолжается дискуссия, не должно ли такое решение быть принято на уровне всего блока.

ВИДЕО ДНЯ

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.

Ранее стало известно, что предложение о приостановлении визового соглашения с РФ выдвинула именно Чехия в качестве компромиссного варианта. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количества необходимых документов.

Неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Темы: ЕСРосcиявизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЕС
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: