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Глава МЗС Німеччини: війна в Україні може затягнутися на роки, а перемир’я залежить від Путіна

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 15:58

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася щодо можливості досягнення перемир’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок заявила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

"Ми маємо налаштуватися на те, що ця війна може тривати ще роки. Бо, на жаль, російський уряд не відходить від ідеї-фікс підкорити собі Україну та її мешканців", – відповіла глава німецького МЗС на питання, чи очікує вона на припинення війни в Україні найближчим часом.

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"За всього страждання ми маємо, однак, пам'ятати: маячливі ідеї російського президента окупувати Україну протягом найкоротшого часу не реалізувалися. Мужність українців та міжнародне постачання озброєнь призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свої парадні уніформи для перемоги. Ми все робитимемо для того, щоб це ніколи не стало реальністю", – додала вона.

На думку Бербок, перемир’я між Україною та Росією може бути досягнуте "дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки": "Віддати такий наказ Путін може будь-якої миті. Він напав на Україну. Тому він будь-якої хвилини може припинити і покласти край стражданню".

Водночас глава зовнішньополітичного відомства Німеччини наполягає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".

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"У демократії вже давно було б повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, заарештовують, садять у в'язницю, а саме вже протягом багатьох років", – додала вона.

Раніше Анналена Бербок наголосила, що перед 24 лютого робилося усе можливе для того, щоб дипломатичними засобами не допустити початку війни, але Путін все одно зруйнував ці зусилля і вже пів року руйнує Україну.

Теми: НімеччинаПутінРосія
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