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Глава МИД Германии: война в Украине может затянуться на годы, а перемирие зависит от Путина

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 15:58

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться ещё годы. Так как, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс подчинить себе Украину и её жителей", - ответила глава немецкого МИД на вопрос, ожидает ли она прекращения войны в Украине в ближайшее время.

"При всём страдании мы должны, однако, помнить: бредовые идеи российского президента оккупировать Украину в течение кратчайшего времени не реализовались. Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы всё будем делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", – добавила она.

По мнению Бербок, перемирие между Украиной и Россией может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбёжки невинных людей и выведет свои танки": "Приказать это Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить и положить конец страданию".

В то же время, глава внешнеполитического ведомства Германии настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".

"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, ущемляют, арестовывают, сажают в тюрьму, а именно уже на протяжении многих лет", - добавила она.

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Ранее Анналена Бербок подчеркнула, что до 24 февраля делалось все возможное для того, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже пол года разрушает Украину.

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Темы: ГерманияПутинРосcия
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