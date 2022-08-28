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Глава МИД Германии: война в Украине может затянуться на годы, а перемирие зависит от Путина

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 15:58

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться ещё годы. Так как, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс подчинить себе Украину и её жителей", - ответила глава немецкого МИД на вопрос, ожидает ли она прекращения войны в Украине в ближайшее время.

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"При всём страдании мы должны, однако, помнить: бредовые идеи российского президента оккупировать Украину в течение кратчайшего времени не реализовались. Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы всё будем делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", – добавила она.

По мнению Бербок, перемирие между Украиной и Россией может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбёжки невинных людей и выведет свои танки": "Приказать это Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить и положить конец страданию".

В то же время, глава внешнеполитического ведомства Германии настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".

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"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, ущемляют, арестовывают, сажают в тюрьму, а именно уже на протяжении многих лет", - добавила она.

Ранее Анналена Бербок подчеркнула, что до 24 февраля делалось все возможное для того, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже пол года разрушает Украину.

Темы: ГерманияПутинРосcия
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