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Глава МЗС Німеччини: за дешевий газ із РФ ми заплатили безпекою і незалежністю

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 16:48

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала "самообманом" твердження, що Берлін отримував дешевий природний газ із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Бербок висловила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

"Ми повинні покласти край самообману, що ми коли-небудь отримували дешевий газ із Росії. Ми, можливо, не заплатили за нього багато грошей, однак ми заплатили за нього нашою безпекою та незалежністю. І українці вже заплатили за нього тисячами своїх життів. Рахунок прийшов пізніше, проте тим драматичніше", – сказала вона.

Глава німецького МЗС також категорично виступила проти відкриття газогону "Північний потік-2" на тлі нинішньої енергокризи, про що раніше заявив віцеспікер Бундестагу від коаліційної Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі.

"Іноді я дивуюся, чи деякі не зрозуміли, що це не гра з правилами і не раптові перебої з доставкою. Газопроводи з Росії – це вже не звичайні трубопроводи, а зброя у гібридній війні. Якщо Путін не здійснює поставки через "Північний потік-1", чому він повинен здійснювати поставки через "Північний потік-2"? "Північним потоком-1" надходить недостатньо газу не тому, що трубопровід зламаний, а тому, що Путін цього не хоче", – наголосила Бербок.

Як повідомлялося, віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю. В уряді Німеччини також відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2".

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Теми: НімеччинаРосіявійна
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