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Глава МИД Германии: за дешевый газ из РФ мы заплатили безопасностью и независимостью

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 16:48

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "самообманом" утверждение, что Берлин получал дешевый природный газ из России.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Бербок высказала в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы, возможно, не заплатили за него много денег, однако мы заплатили за него нашей безопасностью и независимостью. И украинцы уже заплатили за него тысячами своих жизней. пришел позже, однако тем более драматично", – сказала она.

Глава германского МИД также категорически выступила против открытия газопровода "Северный поток-2" на фоне нынешнего энергокризиса, о чем ранее заявил вице-спикер Бундестага от коалиционной Свободной демократической партии Вольфганг Кубики.

"Иногда я удивляюсь, не поняли ли некоторые, что это не игра с правилами и не внезапные перебои с доставкой. Газопроводы из России – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток-1 "Почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"? "Северным потоком-1" поступает недостаточно газа не потому, что трубопровод сломан, а потому, что Путин этого не хочет", - подчеркнула Бербок.

Как сообщалось, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы германских политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью. В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2".

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Темы: ГерманияРосcиявойна
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