Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено 9 багатоповерхівок і 40 приватних будинків

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 17:05
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено 9 багатоповерхівок і 40 приватних будинків
наслідки удару по Запоріжжю 28 серпня, фото з Facebook Куртєва

Внаслідок російського удару в Запоріжжі в ніч на неділю постраждало 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків. 

Джерело: в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Facebook

Дослівно: "Від нічного ворожого удару в Запоріжжі постраждало 9 багатоповерхових та десятки приватних будинків. 

Реклама:

В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. 

Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю".

Деталі: В.о. мера зазначив, що міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та "видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань". У понеділок у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в ніч на неділю окупанти поцілили у цивільній об’єкт — в один із дачних кооперативів у Шевченківському районі Запоріжжя. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення, від ушпиталення відмовились. Руйнувань зазнали три дачні будинки, в яких нікого не було.

Теми: Запоріжжявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: