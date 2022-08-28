Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено 9 багатоповерхівок і 40 приватних будинків

наслідки удару по Запоріжжю 28 серпня, фото з Facebook Куртєва

Внаслідок російського удару в Запоріжжі в ніч на неділю постраждало 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

Джерело: в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Facebook

Дослівно: "Від нічного ворожого удару в Запоріжжі постраждало 9 багатоповерхових та десятки приватних будинків.

Реклама:

В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах.

Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю".

Деталі: В.о. мера зазначив, що міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та "видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань". У понеділок у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в ніч на неділю окупанти поцілили у цивільній об’єкт — в один із дачних кооперативів у Шевченківському районі Запоріжжя. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення, від ушпиталення відмовились. Руйнувань зазнали три дачні будинки, в яких нікого не було.