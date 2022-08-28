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Ночной удар по Запорожью: повреждено 9 многоэтажек и 40 частных домов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 17:05
Ночной удар по Запорожью: повреждено 9 многоэтажек и 40 частных домов
последствия удара по Запорожью 28 августа, фото из Facebook Куртева

В результате российского удара в Запорожье в ночь на воскресенье пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов.

Источник: и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Facebook

Дословно: "От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов.

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В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках.

Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью".

Детали: И.о. мэра отметил, что городские коммунальщики уже установили уровень повреждений и "выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений". В понедельник в домах начнутся восстановительные работы.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье оккупанты попали в гражданский объект — в один из дачных кооперативов в Шевченковском районе Запорожья. Два человека получили легкие осколочные ранения, от госпиталя отказались. Разрушения получили три дачных дома, в которых никого не было.

Темы: Запорожьевойна
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